هبوط أرباح البنك المصري الخليجي 10% في النصف/1

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القاهرة 14 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المصري الخليجي انخفاض صافي أرباحه عشرة بالمئة في النصف الاول من 2011.

وبلغ صافي ربح البنك 44.6 مليون جنيه(7.49 مليون دولار) في ستة أشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 49.7 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2010 .

وبلغ صافي ربح البنك في الربع الثاني 22.4 مليون جنيه مقابل 22.1 مليون في الربع المقابل من 2010.

وبحلول الساعة 1035 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم البنك عند 1.72 دولار بارتفاع 2.38 بالمئة.

ويبلغ رأسمال البنك 200.192 مليون دولار موزعا على 200.192 مليون سهم بقيمة اسمية دولار للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)