سهم موبينيل المصرية يغلق رابحا 10%

القاهرة 24 مارس اذار (رويترز) - أغلق سهم الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" ‭EMOB.CA‬‏ اليوم الخميس رابحا 10 بالمئة ليصل إلى 131.89 جنيه(22.2 دولار).

وجاءت مكاسب السهم رغم تأجيل الشركة هذا الاسبوع البت في توزيع أرباح عن عام 2010 نظرا للوضع الاقتصادي المالي والسياسي في مصر حاليا.

وبلغ صافي ربح الشركة في 2010 بعد خصم الضرائب وحقوق الأقلية 1.38 مليار جنيه مقابل 2.17 مليار في عام 2009 بنسبة تراجع 36 بالمئة.

وقال مصدر مسؤول من موبينيل في رسالة لرويترز عبر البريد الالكتروني "في ضوء الموقف الدقيق على الصعيد الاقتصادي والسياسي في مصر حاليا فقد قررت الجمعية العمومية للشركة تأجيل قرارها بشان توزيعات الارباح النقدية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2010."

وكان مساهمو الشركة قد أقروا خلال سنة 2010 توزيعات نقدية تقدر بنحو 1.02 مليار جنيه بما يعادل 9.19 جنيه للسهم عن أرباح التسعة أشهر الاولى من 2010 .

وبلغ صافي ربح الشركة في التسعة أشهر الأولي من 2010 نحو 1.025 مليار جنيه مقابل 1.585 مليار جنيه في الفترة المقابلة من 2009 بنسبة تراجع 35 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة مليار جنيه موزعا على 100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)