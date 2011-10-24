قمة رويترز-مدينة نصر للإسكان والتعمير تبدأ العمل في مشروعين في 2012

من إيهاب فاروق

القاهرة 24 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - قال مدير إدارة تطوير المشروعات بشركة مدينة نصر للاسكان والتعمير المصرية إن الشركة ستبدأ في عام 2012 العمل في تطوير مشروعين لأغراض سكنية وتجارية وترفيهية على مساحة تسعة ملايين متر مربع على اطراف القاهرة.

وتمثل اراضي المشروعين أغلب محفظة الاراضي التي تملكها مدينة نصر.

وأضاف إبراهيم المسيري مدير إدارة تطوير المشروعات بالشركة في قمة رويترز للاستثمار للشرق الاوسط بالقاهرة اليوم الاثنين "سنبدأ العمل بمشروع تيجان على مساحة 3.5 مليون متر مربع في الربع الثاني من 2012 وهو مشروع سكني تجاري ترفيهي نتعاون فيه مع شركة أوراسكوم للتنمية."

وتابع "سنبدأ أيضا العمل في مشروع الارض البديلة على مساحة 5.5 مليون متر مربع في الربع الأول من 2012. لا ينقصنا إلا الموافقات الوزارية على المشروعين."

وامتنع عن الكشف عن القيمة الاستثمارية للمشروعين.

ويبلغ رأسمال الشركة 105 ملايين جنيه (17.6 مليون دولار) موزعة على 105 ملايين سهم بقيمة إسمية جنيه للسهم.

وقال المسيري "نمتلك عشرة ملايين متر مربع من الاراضي. سنعمل على الانتهاء من تنميتها بين 10-15 عاما."