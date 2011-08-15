تراجع أرباح المصرية للاتصالات 15% في الربع/2

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القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركةالمصرية للاتصالات اليوم الاربعاء تراجع صافي ربحها 15 بالمئة في الربع الثاني من 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 826 مليون جنيه(138.8 مليون دولار) في فترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 971 مليون جنيه في الربع المقابل من 2010.

وبلغت إيرادات الشركة المجمعة 2.6 مليار جنيه مقابل 2.7 مليار في الفترة المقابلة من العام الماضي وبتراجع 3.7 بالمئة.

وتشمل أرباح المصرية للاتصالات 233 مليون جنيه أرباحها الصافية من فودافون مصر التي تمتلك بها حصة 45 بالمئة لكن ليس لها حق الادارة.

وقال عقيل بشير رئيس مجلس ادارة الشركة في مقابلة مع رويترز في يوليو تموز الماضي إن الشركة تجري محادثات مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للحصول على رخصة لتقديم خدمات الهاتف المحمول دون امتلاك بنية أساسية.

وتهيمن فودافون مصر والشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول (موبينيل) على سوق الهاتف المحمول تليهما الوحدة المصرية لمؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات).

وعرضت المصرية للاتصالات قبل عام شراء حصة 55 بالمئة المتبقية في فودافون مصر لكن لم يتوصل الجانبان لاتفاق بشأن السعر وقال بشير إن شركته لا تجري محادثات أخرى في هذا الخصوص حاليا.

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