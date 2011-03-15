نمو أرباح بالم هيلز المصرية المجمعة بعد حقوق الأقلية 10.6 % في 2010.
القاهرة 15 مارس اذار (رويترز) -أظهرت نتائج أعمال شركة بالم هيلز المجمعة للتعمير المصرية اليوم الثلاثاء نمو صافي أرباحها بعد حقوق الأقلية بنسبة 10.6 بالمئة في 2010.
وبلغ صافي ربح الشركة في 31 ديسمبر كانون الأول 526 مليون جنيه(88.85 مليون دولار) مقابل 475.6 مليون جنيه في 2009.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.096 مليار جنيه موزعا على 1.048 مليار سهم بقيمة إسمية جنيهين للسهم الواحد.
(الدولار = 5.92 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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