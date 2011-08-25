Sun 25 Dec 2016 | 6:21 GMT
أنت هنا الصفحة الرئيسية > الأخبار > موضوع
الصفحة الرئيسية
الأخبار
أخبار الشرق الأوسط
أخبار الاقتصاد
أخبار عالمية
أخبار الرياضة
منوعات
العلوم البيئة
مؤشرات عالمية
الفيديو
Products & Services
Support
Partner services
Career Centre
About Thomson Reuters

القلعة المصرية توقع اتفاقا لإنشاء مصفاة نفط بالعراق

Thu Aug 25, 2011 8:28am GMT
 
[-] نص [+]

القاهرة 25 أغسطس اب (رويترز) - قالت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاق تفاهم لإنشاء مصفاة نفط في العراق بطاقة انتاجية 150 ألف برميل يوميا.

وأضافت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية ان وزارة النفط العراقية تلتزم بموجب الاتفاق بتوريد النفط الخام وشراء المنتجات المكررة بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.

ولم تذكر القلعة تكلفة انشاء المصفاة.

وقال البيان إن الاتفاق يمنح القلعة "امكانية انشاء محطات وقود وكهرباء تابعة لها مع استفادتها من الاعفاءات الضريبية التي تقرها قوانين الاستثمار العراقية."

وسيستغرق انشاء المصفاة نحو أربع سنوات وتقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويبلغ رأسمال الشركة 3.308 مليار جنيه موزعا على 661.625 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.

أ ب - ن ج

 