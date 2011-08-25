القلعة المصرية توقع اتفاقا لإنشاء مصفاة نفط بالعراق

القاهرة 25 أغسطس اب (رويترز) - قالت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الخميس إنها وقعت اتفاق تفاهم لإنشاء مصفاة نفط في العراق بطاقة انتاجية 150 ألف برميل يوميا.

وأضافت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية ان وزارة النفط العراقية تلتزم بموجب الاتفاق بتوريد النفط الخام وشراء المنتجات المكررة بأسعار مرتبطة بالأسعار العالمية لمدة 25 عاما.

ولم تذكر القلعة تكلفة انشاء المصفاة.

وقال البيان إن الاتفاق يمنح القلعة "امكانية انشاء محطات وقود وكهرباء تابعة لها مع استفادتها من الاعفاءات الضريبية التي تقرها قوانين الاستثمار العراقية."

وسيستغرق انشاء المصفاة نحو أربع سنوات وتقام على مساحة 1.5 مليون متر مربع.

ويبلغ رأسمال الشركة 3.308 مليار جنيه موزعا على 661.625 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.