هبوط أرباح ايكون المصرية 80.7% في النصف/1
القاهرة 15 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "ايكون" هبوط صافي ربحها 80.7 بالمئة في النصف الاول من 2011 .
وبلغ صافي ربح الشركة 2.5 مليون جنيه(420168 دولارا) في ستة أشهر حتى في 30 يونيو حزيران مقابل صافي ربح 13 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 .
ويبلغ رأسمال الشركة 71.280 مليون جنيه موزعا على 17.820 مليون سهم بقيمة اسمية أربعة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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