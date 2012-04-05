سهم رواد السياحة المصرية يقفز 7.7% مع توصية بتوزيع جنيهين للسهم

القاهرة 5 ابريل نيسان (رويترز) - قفز سهم شركة رواد السياحة المصرية 7.75 بالمئة في بداية معاملات اليوم الخميس مع اقتراح مجلس ادارة الشركة توزيع جنيهين للسهم من الأرباح المرحلة.

وتكبدت الشركة خسارة مجمعة 19.457 مليون جنيه(3.23 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم مقابل صافي ربح 75.419 مليون في 2010.

وأوقفت البورصة المصرية تداول السهم لمدة نصف ساعة بعدما قفز 7.75 بالمئة إلى 12.23 جنيه.

وقالت الشركة التي تعمل في مجال التنمية والتعمير السياحي في بيان على إدارة البورصة المصرية اليوم إن مجلس ادارة الشركة اقترح توزيع جنيهين للسهم من الأرباح المرحلة على أن يعرض الاقتراح على اجتماع الجمعية العامة العادية في 2 مايو ايار المقبل.

وبلغت الأرباح المرحلة بالشركة 105.929 مليون جنيه حتى 31 ديسمبر كانون الاول المنصرم.

وقالت الشركة ان التوزيع سيكون على مرحلتين.

ويبلغ رأسمال الشركة 173.118 مليون جنيه موزع على 17.311 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)