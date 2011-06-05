انخفاض صافي ربح أجواء الغذائية 10% في الربع/1 والسهم يقفز 10%
القاهرة 5 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة أجواء للصناعات الغذائية انخفاض صافي أرباحها غير المجمعة 54 بالمئة في الربع الأول بينما قفز سهم الشركة عشرة بالمئة إلى 4.03 جنيه.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية غير مجمعة 5.93 مليون جنيه (0.99 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة مع 12.96 مليون جنيه في الربع الاول من 2010.
وبحلول الساعة 0948 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم الشركة 5.45 بالمئة إلى 3.87 جنيه.
(الدولار = 5.94 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
© Thomson Reuters 2016 All rights reserved.