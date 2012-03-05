هبوط أرباح جي.بي أوتو المصرية 26% في 2011 رغم نموها في الربع/4

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من إيهاب فاروق

القاهرة 5 مارس اذار (رويترز) - قالت شركة جي.بي أوتو أكبر شركة لتجميع السيارات مدرجة في البورصة المصرية اليوم الاثنين إن صافي ربحها في عام 2011 انخفض 26.1 بالمئة ولك‍ن ربح الربع الأخير زاد 8.5 بالمئة على أساس سنوي.

وبلغ صافي ربح الشركة 43.4 مليون جنيه(7.19 مليون دولار) خلال ثلاثة اشهر حتى 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 40.1 مليون قبل عام. وفي عام 2011 باكمله بلغ صافي ربح الشركة 190.6 مليون جنيه انخفاضا من 257.9 مليون جنيه في 2010.

وجاءت الارباح دون توقعات محللي المجموعة المالية هيرميس. وقال المحللون إن كفة المخصصات وتكلفة التمويل التي فاقت التوقعات كانت الارجح رغم الأداء التشغيلي القوي. ولم تذكر الشركة سببا لزيادة المخصصات.

وبحلول الساعة 0939 بتوقيت جرينتش اليوم جرى تداول سهم الشركة عند 24.30 جنيه بانخفاض 1.10 بالمئة.

ورفع اتش.اس.بي.سي تقييمه لسهم الشركة الثلاثاء الماضي إلى محايد من توصية بخفض الوزن النسبي في المحافظ.

وقال رؤوف غبور رئيس مجلس إدارة الشركة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه "الشركة نجحت في تحقيق أفضل النتائج الممكنة خلال عام حافل بالتحديات."