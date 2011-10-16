قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
الاثنين 17 أكتوبر :
القاهرة - نهاية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة القلعة المصرية.
الخميس 20 أكتوبر :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر العليا لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع ارباح على مساهمي الشركة.
الاحد 23 أكتوبر :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع ارباح على مساهمي الشركة.
الثلاثاء 25 أكتوبر: يتبع