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قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر

Sun Oct 16, 2011 6:11am GMT
 
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فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:

الاثنين 17 أكتوبر :

القاهرة - نهاية الاكتتاب في زيادة رأسمال شركة القلعة المصرية.

الخميس 20 أكتوبر :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مطاحن مصر العليا لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع ارباح على مساهمي الشركة.

الاحد 23 أكتوبر :

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.

القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان لمناقشة نتائج الاعمال السنوية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011 ومناقشة توزيع ارباح على مساهمي الشركة.

الثلاثاء 25 أكتوبر:   يتبع
 