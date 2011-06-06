هبوط أرباح أوراسكوم القابضة للتنمية في الربع/1

القاهرة 6 يونيو حزيران (رويترز) - أعلنت شركة أوراسكوم القابضة للتنمية للعقارات والفنادق هبوط أرباحها الصافية في الربع الأول من العام متضررة بالاضطرابات السياسية في مصر.

وقالت الشركة المدرجة في سويسرا والمشهورة ببناء منتجعات فاخرة في مصر اليوم الإثنين إن صافي أرباحها بعد حقوق الاقلية تراجع إلى 0.6 مليون فرنك سويسري (719 ألفا و200 دولار) من 26.5 مليون فرنك قبل عام.

وقالت الشركة على موقعها الالكتروني "النتائج المالية لأوراسكوم القابضة للتنمية في الفترة المنتهية في 31 مارس 2011 تأثرت بشدة بالاضطراب السياسي في مصر بينما جاء الاداء في باقي مناطق عمل الشركة قويا."

وهوت الايرادات المجمعة 55 بالمئة إلى 52.9 مليون فرنك.

(الدولار = 0.8343 فرنك سويسري)