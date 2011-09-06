نمو صافي ربح أوراسكوم للإنشاء المصرية في الربع/2

(لاضافة تفاصيل واقتباسات للرئيس التنفيذي)

من توم فايفر

القاهرة 6 سبتمبر أيلول (رويترز) - أعلنت أوراسكوم للانشاء والصناعة اليوم الثلاثاء نمو صافي الأرباح 15 بالمئة في الربع الثاني من العام وقالت إنها تتوقع نمو الطلبيات هذا العام إذ تسعى حكومات دول المنطقة لخلق مزيد من الوظائف بتعزيز الانفاق على البنية التحتية.

وقالت أوراسكوم للإنشاء وهي أكبر شركة مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية إنها ستطلب من المساهمين الموافقة على تقسيمها إلى شركتين منفصلتين بمجلسي ادارة مستقلين تحت مظلة شركة قابضة.

وتعمل المجموعة التي يديرها المليونير نصيف ساويرس في مشروعات البنية التحتية والمنشآت الصناعية والتشييد وتنتج الأسمدة.

وحققت الشركة ربحا صافيا قدره 165.2 مليون دولار ارتفاعا من 144 مليون دولار في الربع الثاني من 2010. وكان من المتوقع أن تحقق الشركة أرباحا صافية قدرها 191.4 مليون دولار وفقا لمتوسط توقعات 15 بنكا استثماريا وشركة وساطة.

وقال ساويرس لرويترز في مقابلة "أعتقد أن 2011 سيكون بالتأكيد أفضل من 2010 من حيث الطلبيات."

وقالت الشركة إن حجم دفتر عمليات الانشاء قيد التنفيذ المجمع بلغ 5.23 مليار دولار في 30 يونيو حزيران بزيادة 2.4 بالمئة عنه في 31 مارس اذار.