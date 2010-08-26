أرباح حديد عز تقفز 267% في الربع/2 مع عودة مصنع صلب للانتاج

من إيهاب فاروق

القاهرة 26 أغسطس اب (رويترز) - قال مدير علاقات المستثمرين بشركة حديد عز أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الاوسط وشمال افريقيا اليوم الخميس إن عودة مصنع الصلب المسطح بالسويس للانتاج هو السبب الرئيسي في نمو أرباح الشركة بنسبة 267 في المئة في الربع الثاني من 2010 .

وبلغ صافي الربح نحو 136 مليون جنيه (23.9 مليون دولار) في الربع الثاني مقابل 37 مليون جنيه في الفترة نفسها من 2009 ومقارنة مع توقعات المحللين بأرباح قدرها 111 مليون جنيه.

وقال كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "السبب الرئيسي في نمو أرباحنا في الربع الثاني هو عودة مصنع الصلب المسطح بالسويس للانتاج من جديد."

واضاف "تم اتخاذ قرار في نوفمبر 2008 باغلاق مصنع الصلب المسطح بالسويس لانهيار أسواق الصلب المسطح بالعالم حينها. وقررنا الاعتماد على مصنع الصلب بعز الدخيلة فقط."

ونوه إلى ان "انتاج مصنع الصلب بالسويس يصل إلى 1.3 مليون طن سنويا."

ووفقا لبيان النتائج على موقع الشركة على الانترنت بلغ صافي الأرباح في النصف الأول 241 مليون جنيه مقابل 96 مليون جنيه في الفترة المقابلة من 2009 .

وأضاف بيان الشركة "الطلب العالمي على الصلب بدأ يظهر بوادر انتعاش."