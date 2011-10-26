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موبينيل المصرية تتكبد خسائر مجمعة 76 مليون جنيه في 9 أشهر

Wed Oct 26, 2011 8:08am GMT
 
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القاهرة 26 أكتوبر تشرين الأول (رويترز) - أظهرت النتائج المجمعة الأولية للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول "موبينيل" تكبدها خسائر في أول تسعة اشهر من 2011 مع تراجع مبيعاتها.

وبلغ صافي خسارة الشركة في تسعة أشهر حتى سبتمبر أيلول 76 مليون جنيه مقابل صافي ربح مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام الماضي.

وبلغت ايرادات موبينيل 7.6 مليار جنيه مقابل 7.8 مليار في أول تسعة أشهر من 2010 .

وموبينيل هي الاسم التجاري للشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول التي تملك فيها شركة قابضة هي موبينيل للاتصالات حصة تبلغ 51 في المئة وتملك فرانس تليكوم وأوراسكوم تليكوم حصصا في الشركة القابضة.

(الدولار = 5.96 جنيه مصري)

أ ب - ن ج (قتص)
 