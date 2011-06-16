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صافي ربح عامر جروب المصرية 133.9 مليون جنيه في الربع/1

Thu Jun 16, 2011 8:27am GMT
 
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القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة عامر القابضة المصرية "عامر جروب" اليوم الخميس إنها حققت صافي ربح 133.9 مليون جنيه في الربع الأول من العام الجاري.

وقالت الشركة في بيان إنها لم تقوم بإعداد "قوائم مالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس اذار 2010 معتمدة من مراقب الحسابات ." ولذا قامت بمقارنة الربع الاول بنتائج 2010.

ويتمثل نشاط الشركة في الاستثمار العقاري والسياحي وإنشاء الفنادق والقرى السياحية وإدارة المطاعم.

وبلغت إجمالي مبيعات الشركة 329.9 مليون جنيه في الربع الاول مقابل 1.548 مليون في عام 2010.

أ ب - ن ج

 