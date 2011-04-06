نمو صافي ربح السويدي اليكتريك المصرية 29.5% في 2010 مع نمو ايراداتها 38.7%.

(لإضافة تعليق محلل ومسؤول من الشركة)

القاهرة 6 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة السويدي اليكتريك المصرية ‭SWDY.CA‬‏ اليوم الاربعاء إن صافي أرباحها المجمعة زاد 29.5 بالمئة في 2010 بعد نمو إيراداتها 38.7 بالمئة.

وبلغ صافي ارباح الشركة 816.64 مليون جنيه(137.25 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول 2010 مقابل صافي ربح قدره 630.73 مليون جنيه في 2009.

وقال محسن عادل المحلل المالي "نجحت الشركة في تحقيق معدل نمو جيد نتيجة ايراداتها القوية وتوسعاتها في الاسواق الخارجية."

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة 12.9 مليار جنيه في 2010 مقابل 9.3 مليار قبل عام بزيادة 38.7 بالمئة بينما بلغت التكلفة 10.9 مليار جنيه مقابل 7.75 مليار في 2009.

وقال أحمد الحمصاني مدير علاقات المستثمرين بالشركة لرويترز اليوم "الشركة تقترح توزيعا نقديا جنيه للسهم وثلاثة أسهم مجانية لكل عشرة أسهم أصلية على أن يتم عرض المقترحات على اجتماع الجمعية العامة العادية القادم."

وقال عادل "التوزيعات تعكس قوة الشركة ماليا."

إلا أنه توقع تعرض الشركة لضغوط قد تحد من هوامش ربحيتها في الربع الاول الماضي من 2011."

ويبلغ رأسمال الشركة 1.718 مليار جنيه موزعا على 171.860 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)