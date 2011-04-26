هيرميس المصرية تقرر توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم

القاهرة 26 ابريل نيسان (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس القابضة ‭(HRHO.CA: اقتباس)‬‏ اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم خصما من الأرباح المرحلة.

وأضاف بيان المجموعة الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن مجلس الادارة قرر "توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم وذلك خصما من الأرباح المرحلة. وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة."

وبلغ صافي ربح الشركة 700.4 مليون جنيه(117.2 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 551.8 مليون جنيه قبل عام.

وكانت المجموعة حققت أرباحا رأسمالية قدرها 716.6 مليون جنيه من بيع حصتها ببنك عودة اللبناني.

ويبلغ رأسمال المجموعة 1.913 مليار جنيه موزع على 382.714 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)