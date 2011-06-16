صافي ربح عامر جروب المصرية 133.9 مليون جنيه في الربع/1 والسهم يرتفع

(لإضافةسعر السهم وتعليق مسؤول من الشركة ومحلل)

من إيهاب فاروق

القاهرة 16 يونيو حزيران (رويترز) - قالت مجموعة عامر القابضة المصرية "عامر جروب" اليوم الخميس إنها حققت صافي ربح 133.9 مليون جنيه (22.5 مليون دولار) في الربع الأول من العام الجاري.

وأضافت الشركة في بيان إنها لم تقم بإعداد "قوائم مالية عن الفترة المنتهية في 31 مارس اذار 2010 معتمدة من مراقب الحسابات" ولذا قامت بمقارنة الربع الاول بنتائج عام 2010 كله.

وقال رياض رفعت مدير علاقات المستثمرين بالشركة في اتصال هاتفي مع رويترز اليوم "معظم ربح الربع الأول للشركة جاء من نشاط الاستثمار العقاري وتسليم الوحدات."

ولم يذكر عدد الوحدات التي تم تسليمها.

وبلغ إجمالي مبيعات الشركة 329.9 مليون جنيه في الربع الاول مقابل 1.548 مليون في عام 2010.

وتستثمر المجموعة في المجالات العقارية والسياحية وسلاسل المطاعم والمراكز التجارية ومن بين مشروعاتها بورتو السخنة وبورتو مارينا وبورتو طرطوس بسوريا بالاضافة إلى خمسة مراكز تجارية تابعة للمشروعات السابقة وفندقين خمسة نجوم علاوة على عدد من سلاسل المطاعم مثل تشيليز وجوني كارينوز واستوديو مصر وآلان لو نوتر وحلقة السمك ونايل سيتي.