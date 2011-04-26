هيرميس المصرية تقرر توزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم

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القاهرة 26 ابريل نيسان (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس القابضة ‭(HRHO.CA: اقتباس)‬‏ اليوم الثلاثاء إن مجلس إدارتها وافق على توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم خصما من الأرباح المرحلة.

وأضاف بيان المجموعة الذي حصلت رويترز على نسخة منه إن مجلس الادارة قرر " توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم وذلك خصما من الأرباح المرحلة. وتفويض رئيس مجلس الادارة في تحديد موعد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة."

وتبلغ الأرباح المرحلة بالمجموعة وفقا للميزانية المجمعة في 2010 نحو 2.2 مليار جنيه(369 مليون دولار).

وقررت البورصة المصرية إلغاء جميع العمليات وأوامر الشراء والبيع المسجلة على السهم قبل نشر بيان الشركة.

بحلول الساعة 1056 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم المجموعة عند 17.01 جنيه بهبوط 6.5 بالمئة.

وبلغ صافي ربح المجموعة 700.4 مليون جنيه في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 551.8 مليون جنيه قبل عام.

وكانت المجموعة حققت أرباحا رأسمالية قدرها 716.6 مليون جنيه من بيع حصتها ببنك عودة اللبناني.

ويبلغ رأسمال المجموعة 1.913 مليار جنيه موزع على 382.714 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.95 جنيه مصري)