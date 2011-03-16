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مساهمو السويس للأسمنت يقرون توزيع 3.90 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

Wed Mar 16, 2011 1:07pm GMT
 
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القاهرة 16 مارس اذار (رويترز) -وافق مساهمو شركة السويس للأسمنت أكبر شركة أسمنت مدرجة في مصر من حيث القيمة السوقية على توزيع 3.90 جنيه(0.66 دولار) للسهم عن أرباح 2010.

بلغ صافي ربح الشركة في 31 ديسمبر كانون الأول 1.2 مليار جنيه مقابل 1.3 مليار في 2009 وبنسبة تراجع 7.7 بالمئة.

وكشف بيان الشركة الذي حصلت رويترز على نسخة منه عن موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على توزيع 3.90 جنيه للسهم عن أرباح 2010.

ويبلغ رأسمال الشركة 909.282 مليون جنيه موزعا على 181.856 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.92 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 