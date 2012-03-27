المصرية للاتصالات توزع 1.10 جنيه للسهم في 11 أبريل

القاهرة 27 مارس اذار (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات ‭ ETEL.CA‬‏ التي تحتكر خدمات الهاتف الثابت بالبلاد انها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 1.10 جنيه للسهم في 11 ابريل نيسان المقبل عن أرباح 2011 بخلاف 30 قرشا كان قد تم صرفها خلال العام.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 2.93 مليار جنيه(486 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 3.14 مليار في عام 2010 وبانخفاض 6.8 بالمئة.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم الشركة.

وقالت الشركة اليوم في بيان إلى بورصة لندن انها ستوزع 1.10 جنيه للسهم في 11 أبريل لحامل السهم حتى نهاية جلسة 8 ابريل

وصرفت الشركة في 16 فبراير شباط الماضي 30 قرشا للسهم على المساهمين بإجمالي 512 مليون جنيه من رصيد الأرباح المرحلة.

وتتطلع المصرية للاتصالات للحصول على رخصة لتشغيل شبكة هاتف محمول افتراضية في مصر لكنها تنتظر أن يصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات شروط الرخصة.

وقال وزير الاتصالات المصري الثلاثاء الماضي إن مصر ستجري مزادا لتراخيص المشغل الافتراضي لشبكات المحمول في غضون أربعة أسابيع.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)