قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 6 أكتوبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى السادس من أكتوبر تشرين الأول:
الاربعاء 10 أغسطس:
القاهرة - شركة أوراسكوم تليكوم القابضة تعلن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.
السبت 13 أغسطس:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة الدلتا للسكر للنظر في توزيعات مجانية عن أرباح 2010.
الاثنين 15 أغسطس:
القاهرة - شركة المصرية للاتصالات تعلن نتائج أعمال الفترة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.
الخميس 25 أغسطس :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية لمناقشة نتائج أعمال الشركة في الفترة المنتهية 31 ديسمبر كانون الأول 2010. يتبع