نمو أرباح أموك المصرية 34% في الربع/1

القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال الأولية لشركة الاسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) المصرية ان صافي الربح زاد 34 بالمئة في الربع الاول من 2012.

وبلغ صافي ربح الشركة 906.246 مليون جنيه(150.3 مليون دولار) في ثلاثة أشهر حتى 31 مارس اذار الماضي مقابل 675.091 مليون جنيه في الربع المقابل من 2011.

وبحلول الساعة 0911 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 86 جنيها بانخفاض 0.82 بالمئة.

وأظهرت قائمة الدخل الأولية للشركة ان المبيعات زادت 38 بالمئة إلى 7.32 مليار جنيه من 5.31 مليار جنيه في الربع المقابل من 2011.

ويبلغ رأسمال الشركة 861 مليون جنيه موزع على 86.100 مليون سهم بقيمة اسمية عشرة جنيهات للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)