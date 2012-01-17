المصرية للاتصالات تقترح توزيع 30 قرشا للسهم من الأرباح المرحلة

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القاهرة 17 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت الشركة المصرية للاتصالات ‪ETEL.CA‬ التي تحتكر خطوط الهاتف الثابت اليوم الثلاثاء إنها ستقترح على مساهميها توزيع 0.30 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة وذلك في اجتماع الجمعية العامة العادية في أواخر الشهر الحالي.

وأضافت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية أنها دعت مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة في 29 يناير كانون الثاني لمناقشة اقتراح الشركة بتوزيع 0.30 جنيه للسهم من الأرباح المرحلة.

وأوضح البيان أن اجمالي قيمة تلك التوزيعات 512.12 مليون جنيه(84.93 مليون دولار).

وبلغت الأرباح المرحلة للشركة 2.22 مليار جنيه حتى 30 سبتمبر ايلول الماضي.

وتمتلك الحكومة المصرية 80 بالمئة من أسهم الشركة.

وبدأ السهم اليوم على تراجع ولكنه سرعان ما عوض خسائره وتحول للصعود ليصل بحلول الساعة 0931 بتوقيت جرينتش إلى 14.33 جنيه بارتفاع 1.6 بالمئة.

وستناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة في نفس اليوم تعديل بعض المواد الأساسية بالشركة الخاصة بعدد أعضاء مجلس الادارة وأماكن انعقاد الجمعية العمومية.