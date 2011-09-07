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سوديك المصرية تتحول إلى الخسارة في النصف/1

Wed Sep 7, 2011 11:24am GMT
 
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القاهرة 7 سبتمبر أيلول (رويترز) - ذكرت البورصة المصرية اليوم الأربعاء أن شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك) ثالث أكبر شركة عقارية مدرجة في مصر تكبدت خسارة صافية قدرها 120 مليون جنيه في النصف الأول من العام.

وكانت الشركة -التي لا تحسب مدفوعات بيع وحداتها ضمن الإيرادات إلا بعد تسليمها- قد حققت أرباحا صافية قدرها 50.7 مليون جنيه في النصف الأول من العام الماضي.

ولم تذكر البورصة مزيدا من التفاصيل.

ع ه - ن ج
 