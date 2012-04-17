سوديك المصرية تتكبد خسارة 193 مليون جنيه في 2011

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القاهرة 17 ابريل نيسان (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة السادس من اكتوبر للاستثمار والتنمية ‭<OCD I.CA>‬‏ (سوديك) ثالث أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة بمصر تكبدها خسائر في 2011 مع ارتفاع تكلفة النشاط أكثر من 100 بالمئة.

وبلغ صافي خسارة الشركة المجمعة 193.152 مليون جنيه(32.03 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل صافي ربح 135.294 مليون جنيه في 2010.

وبلغت تكلفة النشاط بالشركة 561.386 مليون جنيه في 2011 من 266.210 مليون جنيه في 2010 بارتفاع 110.8 بالمئة.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة 4.4 بالمئة إلى 542.275 مليون جنيه من 519.528 مليون جنيه في 2010.

وكانت إدارة البورصة أوقفت تداول سهم سوديك لحين إرسال نتائج الأعمال المستقلة قبل ان تعيد التداول ليتراجع السهم بحلول الساعة 1117 بتوقيت جرينتش بنسبة 3.36 بالمئة إلى 14.10 جنيه.

وتعطلت كثير من الاستثمارات في مصر تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي.

وقالت الشركة ان السيولة المتاحة لديها في نهاية العام الماضي بلغت 506 ملايين جنيه فيما بلغ إجمالي القروض 392 مليون جنيه.