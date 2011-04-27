هيرميس المصرية تقرر شراء خمسة ملايين سهم خزينة بالبورصة

وقررت البورصة المصرية إيقاف تداول السهم لمدة عشرة دقائق للاطلاع على البيان وتعليق جميع العروض والطلبات على السهم قبل وقت الاعلان.

وقالت هيرميس في بيان حصلت رويترز على نسخة منه ان مجلس الادارة "وافق بالاجماع على شراء اسهم خزينة من اسهم المجموعة المالية هيرميس وعددها خمسة ملايين سهم مع الالتزام بكافة لوائح وقوانين هيئة سوق المال في هذا الشأن."