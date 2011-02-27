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تراجع طفيف في أرباح مدينة نصر للإسكان خلال النصف/1.

Sun Feb 27, 2011 12:13pm GMT
 
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القاهرة 27 فبراير شباط (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية اليوم الأحد تراجع صافي أرباحها 1.3 بالمئة في النصف الاول من السنة المالية 2010-2011 (يوليو تموز-يونيو حزيران).

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في ستة شهور حتى 31 ديسمبر كانون الأول 36.6 مليون جنيه(6.22 مليون دولار) مقابل 37.1 مليون جنيه في النصف الأول من السنة المالية 2009-2010 .

وسهم الشركة مدرج على مؤشر ‭.EGX70‬‏ في البورصة المصرية ويبلغ رأسمال الشركة 100 مليون جنيه موزع على 100 مليون سهم بقيمة إسمية جنيها للسهم الواحد.

(الدولار = 5.88 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 