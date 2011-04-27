هيرميس المصرية تقرر شراء خمسة ملايين سهم خزينة بالبورصة

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القاهرة 27 ابريل نيسان (رويترز) - قالت المجموعة المالية - هيرميس القابضة ‭(HRHO.CA: اقتباس)‬‏ اليوم الاربعاء إن مجلس إدارتها وافق على شراء خمسة ملايين سهم خزينة.

وقررت البورصة المصرية إيقاف تداول السهم لمدة عشر دقائق للاطلاع على البيان وتعليق جميع العروض والطلبات على السهم قبل وقت الاعلان.

وقالت هيرميس في بيان حصلت رويترز على نسخة منه ان مجلس الادارة "وافق بالاجماع على شراء اسهم خزينة من اسهم المجموعة المالية هيرميس وعددها خمسة ملايين سهم مع الالتزام بكافة لوائح وقوانين هيئة سوق المال في هذا الشأن."

وبحلول الساعة 1208 بتوقيت جرينتش جرى تداول السهم عند 17 جنيها بانخفاض 2.07 بالمئة لتتفاقم خسائره منذ بداية العام إلى 50 بالمئة.

وكانت الشركة قررت أمس الثلاثاء توزيع أسهم مجانية بواقع سهم لكل عشرة أسهم خصما من الأرباح المرحلة.

وبلغ صافي ربح الشركة 700.4 مليون جنيه(117.2 مليون دولار) في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر كانون الأول مقابل 551.8 مليون جنيه قبل عام.

وكانت المجموعة حققت أرباحا رأسمالية قدرها 716.6 مليون جنيه من بيع حصتها ببنك عودة اللبناني.

ويبلغ رأسمال المجموعة 1.913 مليار جنيه موزعا على 382.714 مليون سهم بقيمة إسمية خمسة جنيهات للسهم الواحد.

(الدولار = 5.94 جنيه مصري)