أرباح شركات الاتصالات المصرية تقفز 141% في النصف الأول

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من إيهاب فاروق

القاهرة 17 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركات الاتصالات المصرية المقيدة بالبورصة أن صافي ربحها قفز نحو 141 بالمئة في النصف الاول من 2011 بدعم من بيع حصة أوراسكوم تليكوم في وحدة تونيزيانا التونسية.

وبلغ صافي ربح شركات الاتصالات الثلاث 6.5 مليار جنيه(1.1 مليار دولار) في ستة اشهر حتى 30 يونيو حزيران مقابل 2.7 مليار في النصف المقابل من 2010.

وباعت أوراسكوم تليكوم في نهاية العام الماضي حصتها بشركة تونيزيانا مقابل 1.2 مليار دولار وبصافي ربح 754.42 مليون دولار.

وفي حالة عدم احتساب أرباح بيع تونيزيانا يكون اجمالي أرباح الشركات الثلاث ملياري جنيه مقابل 2.5 مليار جنيه في النصف المقابل من 2010 بانخفاض 26 بالمئة.

وقال أحمد عادل محلل قطاع الاتصالات بشركة نعيم للوساطة في الاوراق المالية إن هناك الكثير من العوامل التي اثرت على نتائج أعمال شركات الاتصالات في النصف الاول.

واضاف ان أبرز هذه العوامل "قطع خدمات الاتصالات المحمولة في الثورة وحظر التجوال وسرقة خطوط وكابلات الهاتف وزيادة تعريفة الضرائب على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة."