قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
السبت 24 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة مصر بني سويف للأسمنت لمناقشة زيادة رأسمال الشركة.
الأحد 25 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية لشركة أجواء للصناعات الغذائية.
الاثنين 29 سبتمبر:
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة باكين المصرية لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.
القاهرة- اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة النصر للملابس والمنسوجات "كابو" لاعتماد نتائج اعمال الشركة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو حزيران 2011.
الثلاثاء 4 أكتوبر: يتبع