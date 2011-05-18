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سهم طلعت مصطفى يقفز لدى عودته للتداول رغم هبوط أرباحه الفصلية

Wed May 18, 2011 9:13am GMT
 
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القاهرة 18 مايو ايار (رويترز) - قفزت أسهم مجموعة طلعت مصطفى ‪ (TMGH.CA: اقتباس)‬ اكثر من أربعة بالمئة لدى عودتها للتداول بعد اعلان نتائج أعمال الشركة في الربع الأول من العام.

وبحلول الساعة 0909 بتوقيت جرينتش ارتفع سهم المجموعة 4.5 بالمئة إلى 4.18 جنيه رغم اعلان الشركة هبوط أرباحها 48 بالمئة في الربع الأول مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.

كانت البورصة قد علقت تداول السهم في وقت سابق اليوم لحين اعلان النتائج.

م ح - ن ج
 