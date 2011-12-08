أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات تهوي 89% في الربع/1

القاهرة 8 ديسمبر كانون الأول (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال البنك المصري لتنمية الصادرات تهاوى صافي ربحه المجمع بنسبة 88.7 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية 2011- 2012.