أرباح عز الدخيلة المصرية ترتفع 6.5% في النصف/1

القاهرة 28 سبتمبر أيلول (رويترز) - سجلت شركة عز الدخيلة المصرية الوحدة التابعة لحديد عز اليوم الأربعاء ارتفاعا بنسبة 6.5 بالمئة في أرباحها الصافية في النصف الأول من 2011 لتصل إلى 554 مليون جنيه (92.3 مليون دولار).

وسجلت الشركة أرباحا صافية قدرها 520 مليون جنيه في النصف الأول من 2010 .

وذكرت الشركة أن مبيعاتها بلغت 5.9 مليار جنيه في النصف الأول مقارنة مع 4.4 مليار جنيه في نفس الفترة قبل عام.

وقالت عز الدخيلة إن هذه الأرقام غير مدققة.