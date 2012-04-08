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مساهمو القاهرة للاستثمار يقرون توزيع 50 قرشا للسهم عن أرباح 2011

Sun Apr 8, 2012 10:10am GMT
 
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القاهرة 8 ابريل نيسان (رويترز) - أقر مساهمو شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية المصرية توزيع أرباح نقدية بواقع 50 قرشا للسهم عن أرباح 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة 11.007 مليون جنيه(1.82 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 9.479 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة اليوم الأحد إن مساهميها وافقوا الخميس الماضي على توزيع 50 قرشا عن عام 2011 على أن يتم صرف الارباح خلال أغسطس اب 2012.

ويتمثل نشاط الشركة في إنشاء وتأسيس وإدارة منشآت تعليمية وإسكان اداري واسكان دون المتوسط ومنشآت علاجية وتجارة الادوات الطبية وأجهزة المستشفيات والخدمات البترولية وبيع وشراء وتقسيم الأراضي.

وبحلول الساعة 1002 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 12.11 جنيه دون تغيير عن اغلاق الخميس الماضي.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)

(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020225783292)
 