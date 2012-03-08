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أرباح الملتقى العربي للاستثمارات المصرية تهوى 76% في 2011

Thu Mar 8, 2012 10:23am GMT
 
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القاهرة 8 مارس اذار (رويترز) - أظهرت نتائج الاعمال المجمعة لشركة الملتقى العربي للاستثمارات المصرية اليوم الخميس هبوط صافي ربحها 76.3 بالمئة في 2011.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 13.928 مليون جنيه(2.31 مليون دولار) في عام وحتى 31 ديسمبر كانون الأول المنصرم مقابل 58.838 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى إدارة البورصة المصرية اليوم ان "إيرادات 2011 لم تتضمن أي إيرادات من عمليات التخارج من الاستثمارات المتاحة للبيع في الشركات التابعة نتيجة الظروف الصعبة التي مر بها الاقتصاد المصري."

وتعطلت كثير من الاستثمارات تحت وطأة الاضطرابات التي تلت الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير شباط من العام الماضي.

وأضافت الشركة في البيان ان عام 2010 "تضمن إيرادات عمليات تخارج بمبلغ 39.8 مليون جنيه."

وبحلول الساعة 0958 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة المقيد بالمؤشر الثانوي ‭.EGX70‬‏ عند 37.34 جنيه بارتفاع 0.27 بالمئة.

(الدولار يساوي 6.03 جنيه مصري)

أ ب - ن ج

 