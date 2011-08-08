ارتفاع أرباح ترانس جلوب الكندية إلى مثليها في الربع/2

8 أغسطس اب (رويترز) - زادت أرباح ترانس جلوب إنرجي الكندية للطاقة إلى مثليها في الربع الثاني من العام بفضل ارتفاع الانتاج من أصولها في مصر ودعمت الشركة توقعاتها للإنتاج للعام بأكمله.

وتتوقع ترانس جلوب وهي شركة للنفط والغاز مقرها كالجاري بألبرتا أن يبلغ إنتاج العام بأكمله ما بين 13 ألفا و13500 برميل يوميا من النفط. ويشكل ذلك زيادة 30 في المئة عن متوسط إنتاج 2010.

وبلغ صافي الربح في الربع الثاني 21.9 مليون دولار أي 29 سنتا للسهم مقارنة مع صافي ربح بلغ 9.7 مليون دولار أي 14 سنتا للسهم في الربع الثاني من 2010. وارتفعت إيرادات النفط 75 في المئة في الربع الثاني إلى 62.5 مليون دولار.

وبلغ إنتاج الشركة في الربع الثاني في المتوسط 11826 برميل يوميا ارتفاعا من 9206 برميل يوميا في الفترة نفسها من العام الماضي وترجع هذه الزيادة بشكل رئيسي إلى ارتفاع إنتاج الشركة من مصر.

واستأنفت الشركة الإنتاج من إمتياز 1-S في اليمن الذي أغلق بعد إصابة أنبوب بأضرار. وينتج الامتياز حاليا نحو 9100 برميل يوميا.