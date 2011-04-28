توقعات بأداء عرضي مائل للارتفاع للسوق المصرية الاسبوع المقبل

من إيهاب فاروق

القاهرة 28 ابريل نيسان (رويترز) - اتفقت توقعات أغلب المحللين لاداء البورصة المصرية الاسبوع المقبل الذي يقتصر على أربعة جلسات بسبب عطلة عامة على الاتجاه العرضي المائل للارتفاع مع استمرار ضعف التداولات بسبب المخاوف من الاحداث السياسية بمصر .

وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار " سيواصل السوق الاتجاه العرضي خلال تداولات الاسبوع المقبل لكن مع ميل نحو الارتفاعات مع الحفاظ على المستوى المتدني من السيولة."

والبورصة المصرية مغلقة يوم الأحد أول مايو ايار بمناسبة عيد العمال.

وتكهن حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث بشركة العروبة للسمسرة في الاوراق المالية بان السوق سيسير عرضيا مع ميل طفيف نحو الارتفاع في أحسن التقديرات في ظل نتائج الأعمال السلبية المتوقعة لبعض القطاعات.

وأعلنت موبينيل أمس الاربعاء إن أرباحها الصافية في الربع الأول تراجعت إلى 22.7 مليون جنيه (3.82 مليون دولار) وهو أقل مما توقعه المحللون مقارنة مع 353.6 مليون جنيه في نفس الفترة من 2010.

وأضافت الشركة ان الاضطرابات السياسية وحالة عدم اليقين الاقتصادي أثرت سلبا على نتائجها في الربع الأول من العام.

لكن عادل يرى ان المستثمرين الأجانب والمؤسسات سيبدأون عمليات الشراء بالسوق خلال الاسبوع مع بداية اعلان مؤشرات نتائج أعمال الربع الاول من العام الجاري خاصة على الأسهم القيادية التي اصبحت مستوياتها السعرية تشجع على إعادة الشراء."