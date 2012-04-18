العز الدخيلة المصرية توزع 40 جنيها للسهم في 6 مايو عن أرباح 2011

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القاهرة 18 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة العز الدخيلة للصلب المصرية انها ستوزع 40 جنيها (6.63 دولار) للسهم عن أرباح 2011 التي زادت 4.2 بالمئة في السادس من مايو ايار المقبل.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول 696.907 مليون جنيه (115.6 مليون دولار) مقابل 668.674 مليون جنيه في 2010.

وقالت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية اليوم الاربعاء إن التوزيع سيكون في السادس من مايو لحامل سهم الشركة حتى نهاية تداول جلسة 30 ابريل نيسان الحالي.

وأغلق سهم الشركة اليوم عند 500.26 جنيه بارتفاع 1.8 بالمئة.

ويبلغ رأسمال الشركة 1.336 مليار جنيه موزعا على 13.364 مليون سهم بقيمة اسمية 100 جنيه للسهم.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)