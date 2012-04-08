النصر للأعمال المدنية المصرية توزع 50 قرشا للسهم في 24 أبريل

القاهرة 8 ابريل نيسان (رويترز) - قالت شركة النصر للأعمال المدنية المصرية اليوم الأحد انها ستوزع أرباحا نقدية بواقع 50 قرشا للسهم عن أرباح 2011 في 24 أبريل نيسان الجاري.

وبلغ صافي ربح الشركة 12.855 مليون جنيه(2.13 مليون دولار) في عام حتى 31 ديسمبر كانون الاول مقابل 13.517 مليون جنيه في عام 2010 .

وقالت الشركة اليوم في بيان إلى بورصة مصر إنها ستوزع 50 قرشا للسهم في 24 أبريل لحامل السهم حتى نهاية جلسة 19 ابريل.

وأغلق سهم الشركة اليوم عند 20.64 جنيه بارتفاع 3.05 بالمئة.

(الدولار = 6.03 جنيه مصري)