أرباح حديد عز المجمعة تقفز 186% في 2010
القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ESRS.CA المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي ربحها المجمع قفز 186 بالمئة في 2010.
وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي ربح الشركة المجمع بلغ 252 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في عام 2010 مقابل 88 مليونا قبل عام.
وبلغ صافي المبيعات المجمعة 16.6 مليار جنيه بارتفاع 32 بالمئة عن 12.6 مليار في عام 2009 .
وأغلق سهم الشركة أمس الاثنين عند 8.52 جنيه مصري بانخفاض 1.5 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 2.716 مليار جنيه موزعا على 543.265 مليون سهم بقيمة اسمية خمسة جنيهات للسهم.
(الدولار = 5.95 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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