قائمة بأحداث مصر المتوقعة حتى 17 ديسمبر
فيما يلي قائمة بالأحداث المتوقعة في مصر حتى 17 ديسمبر كانون الأول:
الاثنين 10 أكتوبر:
القاهرة - شركة مصر للأسمنت-قنا توزع كوبونا نقديا بقيمة 6.5 جنيه لحامل سهم الشركة حتى نهاية جلسة 4 أكتوبر.
الاحد 23 أكتوبر :
القاهرة - اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمساهمي أوراسكوم تليكوم لاعتماد فروق تقسيم الشركة.
الثلاثاء 25 أكتوبر:
القاهرة - محكمة القضاء الإداري تنظر دعوى بطلان عقد بيع أرض مدينتي إلى مجموعة طلعت مصطفى القابضة.
السبت 17 ديسمبر:
القاهرة - محكمة القضاء الاداري تنظر دعوي وقف وإلغاء تقسيم سهم أوراسكوم تليكوم القابضة المقامة بحق هيئة الرقابة المالية. يتبع