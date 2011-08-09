أرباح حديد عز المجمعة تقفز 186% في 2010 والمبيعات 32%

(لإضافة تفاصيل وتعليق رئيس مجلس إدارة الشركة)

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ‭ ESRS.CA‬‏ المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا أن صافي ربحها المجمع قفز 186 بالمئة في 2010.

وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي ربح الشركة المجمع بلغ 252 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في عام 2010 مقابل 88 مليونا قبل عام.

وقال بول شكيبان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة في البيان معلقا على النتائج "2010 كان عاما قياسيا لحديد عز من حيث أحجام الإنتاج السنوية ومما ساعد على هذا عودة مصنع عز للصلب المسطح (في السويس) للإنتاج مطلع الربع الثاني من 2010 ."

وبلغ صافي المبيعات المجمعة 16.6 مليار جنيه بارتفاع 32 بالمئة عن 12.6 مليار في عام 2009.

كان كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة قال لرويترز في مايو ايار "مبيعات الشركة في 2011 لن تتغير عن مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا."

وقال شكيبان الذي عين رئيسا لمجلس إدارة الشركة في مايو 2011 "بشكل مفهوم شهدنا في أوائل 2011 تعطيلات محدودة أبطأت أحجام الإنتاج. لكننا رغم ذلك حققنا في الأشهر الستة الأولى من 2011 أحجام إنتاج للصلب أعلى من الفترة ذاتها من 2010."

وتابع "تحدونا الثقة في نموذج أعمال حديد عز الذي سيحقق مع مشاريع التوسع التي تمضي قدما بالفعل نتائج أقوى عندما يتعافى الاقتصاد المصري وتصبح البيئة السياسية أكثر استقرارا من جديد."