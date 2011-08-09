قفزة كبيرة لأرباح حديد عز في 2010 بفضل عودة مصنع للانتاج

من إيهاب فاروق

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة حديد عز ‭ ESRS.CA‬‏المصرية أكبر منتج لحديد التسليح في الشرق الأوسط وشمال افريقيا قفزة كبيرة في صافي الأرباح المجمعة ونموا قويا للمبيعات في 2010 .

وقالت الشركة في بيان لبورصة لندن إن صافي ربح الشركة المجمع بعد الضرائب وحقوق الاقلية بلغ 252 مليون جنيه(42.35 مليون دولار) في عام 2010 بارتفاع 186 بالمئة مقارنة مع 88 مليونا قبل عام.

وبلغ صافي المبيعات المجمعة 16.6 مليار جنيه بارتفاع 32 بالمئة عن 12.6 مليار في عام 2009.

وفي بيان ارسلته للبورصة المصرية قالت حديد عز إن صافي ربحها المجمع بعد الضرائب بلغ 564.5 مليون جنيه في 2010 مقابل 306.8 مليون جنيه قبل عام وبزيادة 84 بالمئة.

وقال بول شكيبان العضو المنتدب ورئيس مجلس إدارة الشركة في البيان معلقا على النتائج "2010 كان عاما قياسيا لحديد عز من حيث أحجام الإنتاج السنوية ومما ساعد على هذا عودة مصنع عز للصلب المسطح (في السويس) للإنتاج مطلع الربع الثاني من 2010 ."

وتبلغ الطاقة الانتاجية لمصنع الصلب المسطح نحو 1.3 مليون طن سنويا ويضم المصنع خطين للانتاج احدهما للصلب المسطح والآخر لمكعبات الصلب.

كان كامل جلال مدير علاقات المستثمرين بالشركة قال لرويترز في مايو ايار "مبيعات الشركة في 2011 لن تتغير عن مبيعاتها في 2010 بل يمكن أن تكون أفضل نسبيا."