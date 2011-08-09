تدافع محموم على البيع يعصف بالبورصة المصرية

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - اجتاحت موجة من التدافع المحموم على البيع البورصة المصرية عند الفتح اليوم الثلاثاء تسبب في خسائر فادحة مع تفاقم المخاوف من الركود بعد خسارة الولايات المتحدة تصنيفها الائتماني الممتاز.

وهبط المؤشر الرئيسي ‭.EGX30‬ بنسبة 4.8 بالمئة إلى 4475.05 نقطة كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقا 4.8 بالمئة ليصل إلى 841.78 نقطة وفقد المؤشر الثانوي 4.65 بالمئة مسجلا 564.21 نقطة.

وبلغت قيم التداولات 20.251 مليون جنيه خلال عشر دقائق.

وهوت أسهم بايونيرز القابضةوالاهلي للاستثمار والاهلي سوسيتيه عشرة بالمئة وفقدت سوديك 9.1 بالمئة وأوراسكوم للانشاء وأوراسكوم تليكوم 8 بالمئة.

وخسرت وطلعت مصطفى 7.7 بالمئة وهيرميس 6.1 بالمئة والتجاري الدولي 4.5 بالمئة.

وكانت الاسهم الامريكية هوت أمس الاثنين وتراجع مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بأكثر من ستة في المئة مسجلا اكبر انخفاض خلال ثلاثة اعوام.

وبفعل التكالب على البيع وسط تداولات كثيفة سجل مؤشر ستاندرد اند بورز اسوأ يوم له منذ ديسمبر كانون الاول 2008 مع تراجع كل سهم على المؤشر.