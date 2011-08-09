البورصة: ارتفاع أرباح جهينة المصرية 12% في النصف/1

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - قالت البورصة المصرية اليوم الثلاثاء إن شركة جهينة للصناعات الغذائية سجلت زيادة بنسبة 12 بالمئة في صافي أرباح النصف الأول من العام لتصل إلى 112.2 مليون جنيه (18.8 مليون دولار).

وذكر بيان البورصة أن الأرباح الصافية في نفس الفترة من 2010 كانت 100.4 مليون جنيه.

وتأسست جهينة عام 1983 وأدرجت أسهمها في البورصة المصرية بعد طرح عام أولي في يونيو حزيران 2010. وتشمل أنشطتها الزراعة والصناعة والخدمات اللوجستية وشبكات الإمداد والتوزيع.

(الدولار = 5.960 جنيه مصري)