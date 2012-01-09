شركة تابعة للقلعة تبيع حصتها في الوطنية للبترول مقابل 147.5 مليون دولار

القاهرة 9 يناير كانون الثاني (رويترز) - قالت شركة القلعة للاستشارات المالية المصرية اليوم الاثنين ان شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة التابعة لها باعت أسهمها في الشركة الوطنية للبترول مصر المحدودة مقابل 147.5 مليون دولار في صورة نقد وأسهم لشركة سي دراجون إنرجي الكندية.

وأضافت الشركة في بيان إلى ادارة البورصة المصرية ان سي دراجون وافقت على "دفع حوالي 147.5 مليون دولار بين النقد والأسهم وقت إتمام العملية منها 60 مليون دولار نقدا ... بالاضافة إلى 350 مليون سهم نقدي عادي من اسهم سي دراجون بسعر 0.25 دولار للسهم وبما لا يقل عن 20 بالمئة من اسهم سي دراجون."

وتمتلك القلعة نسبة 15.05 بالمئة من أسهم شركة جولدن كريسنت للاستثمار المحدودة..

وقال أحمد هيكل مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة القلعة في بيان حصلت رويترز على نسخة منه أن "هذه العملية تعد الأولى ضمن سلسلة عمليات نسعى من ورائها إلى إعادة ترتيب محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة القلعة عبر بيع حصص في بعض الاستثمارات غير الرئيسية."

وتملك القلعة حاليا 19 صندوقا قطاعيا متخصصا تسيطر على مجموعة الشركات التابعة باستثمارات تصل إلى أكثر من 8.7 مليار دولار أمريكي في 15 مجالا صناعيا متنوعا من بينها التعدين والأسمنت والنقل والأغذية والطاقة في 15 دولة في أنحاء العالم.

وأضاف هيكل أن "شركة سي دراجون يقودها فريق إداري متميز ولديها أبرز الخبرات العالمية في قطاع البترول وخاصة مجالات الاستكشاف والتنقيب والاستخراج."

وقالت القلعة ان الصفقة ستتم في "أواخر شهر فبراير أو مطلع مارس 2012."

وتعرف القلعة نفسها بأنها شركة رائدة في مجال الاستثمار المباشر في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وتقوم بالتركيز على بناء الاستثمارات الإقليمية التابعة في أنحاء المنطقة في صناعات منتقاة من خلال عمليات الاستحواذ وإعادة الهيكلة وبناء المشروعات الجديدة التي يتم تنفيذها عبر الصناديق القطاعية المتخصصة.