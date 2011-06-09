أرباح الشمس للاسكان تقفز 57 % في الربع/3
القاهرة 9 يونيو حزيران (رويترز) - أظهرت نتائج أعمال شركة الشمس للإسكان والتعمير اليوم الخميس ارتفاع صافي ربحها 57 بالمئة في الربع الثالث من السنة المالية للشركة.
وقالت الشركة إنها حققت أرباحا صافية 5.5 مليون جنيه (0.926 مليون دولار) بين يناير كانون الثاني ومارس اذار مقارنة مع 3.5 مليون جنيه في الفترة ذاتها من 2010.
وبحلول الساعة 0920 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 3.57 جنيه بارتفاع 2.89 بالمئة.
ويبلغ رأسمال الشركة 50 مليون جنيه موزعا على 50 مليون سهم بقيمة اسمية جنيها للسهم.
(الدولار = 5.94 جنيه مصري)
أ ب - ن ج
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