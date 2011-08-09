نمو المبيعات يرفع أرباح جهينة المصرية 12% في النصف الأول

القاهرة 9 أغسطس اب (رويترز) - أظهرت نتائج الأعمال المجمعة لشركة جهينة للصناعات الغذائية أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة بمصر ان صافي ربحها زاد 12 بالمئة في النصف الأول من 2011 بعد نمو مبيعاتها 22 بالمئة.

وبلغ صافي ربح الشركة المجمع 112.2 مليون جنيه (18.86 مليون دولار) في فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو حزيران مقابل 100.4 مليون جنيه.

وبلغت مبيعات الشركة مليار جنيه مقابل 819.5 مليون جنيه في النصف المقابل من 2010 بزيادة 22 بالمئة.

وبحلول الساعة 1021 بتوقيت جرينتش جرى تداول سهم الشركة عند 4.84 جنيه بانخفاض 7.3 بالمئة.

وقالت الشركة في بداية أغسطس آب الجاري إنها تسعى لزيادة انتاجها من الألبان (الحليب) بنحو 150 بالمئة ومن العصائر بأكثر من 80 بالمئة ومن الزبادي بأكثر من 180 بالمئة خلال شهر رمضان لتلبية الزيادة الكبيرة في الاستهلاك خلال الشهر.

وقال نيلز تومسون المدير العام للمصانع بشركة جهينة لرويترز خلال زيارة لمصانعها في السادس من اكتوبر قرب القاهرة "ننتج في اليوم العادي نحو 3.5 مليون عبوة من منتجات الزبادي ونستهدف الوصول إلى عشرة ملايين مستهلك يوميا في رمضان. لدينا أربع ماكينات للزبادي تعمل بكامل طاقتها الانتاجية" بأحد مصانع الشركة.

وأنشأت جهينة في 2009 مزرعة ألبان بجانب استحواذها على عشرة آلاف فدان بهدف زراعة العلف الحيواني ومحاصيل زراعية لتدبير احتياجاتها وبيع المنتجات الزراعية داخل وخارج مصر.

وقال تومسون إن جهينة تعمل على تخفيض تكلفة الانتاج من خلال انشاء مزارع الألبان وزراعة محاصيل الفاكهة المستخدمة في العصائر من أجل تخفيض الأسعار مستقبلا.